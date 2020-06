தேசிய செய்திகள்

எல்லைப் பகுதிகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு 170 சதவீதம் வரை சம்பள உயர்வு + "||" + Govt gives salary hike of upto 170% to people working on building roads in border areas: Report

