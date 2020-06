தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்று நோய்க்கான தடுப்பூசி 12-18 மாதங்களில் தயாராகி விடும்-உலக சுகாதார அமைப்பு விஞ்ஞானி + "||" + Covid-19 vaccine may be ready in 12-18 months, says WHO chief scientist

