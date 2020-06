தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள 10, 12 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகளுக்கு எதிரான மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி + "||" + Supreme Court dismisses plea against class 10 and 12 exams in Rajasthan

