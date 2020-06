தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக 20 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா; மொத்த பாதிப்பு 5.28 லட்சமாக உயர்வு + "||" + Corona hits 20 thousand people in a single day in India; Total impact increased to 5.28 lakh

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக 20 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா; மொத்த பாதிப்பு 5.28 லட்சமாக உயர்வு