தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20 ஆயிரத்தை நெருங்கியது + "||" + India’s Covid-19 tally over 5.48 lakh with 19,459 fresh cases; toll at 16,475

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20 ஆயிரத்தை நெருங்கியது