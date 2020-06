தேசிய செய்திகள்

நாட்டிலேயே முதல் முறையாக கொரோனா சிகிச்சைக்காக டெல்லியில் பிளாஸ்மா வங்கி - கெஜ்ரிவால் தகவல் + "||" + Plasma Bank in Delhi for Corona treatment for first time in the country

