இ-பேப்பர் பிடிஎப் பக்கங்களை வாட்ஸ் அப் மெசேஜ் ஆப்களில் பரப்புவது சட்டவிரோதம்; குரூப் அட்மின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம்

தேசிய செய்திகள்

இ-பேப்பர் பிடிஎப் பக்கங்களை வாட்ஸ் அப் மெசேஜ் ஆப்களில் பரப்புவது சட்டவிரோதம்; குரூப் அட்மின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் + "||" + Illegal Circulation of E-Newspapers Online and Through Messaging Apps: Implications for Copyright and Contractual Violations

இ-பேப்பர் பிடிஎப் பக்கங்களை வாட்ஸ் அப் மெசேஜ் ஆப்களில் பரப்புவது சட்டவிரோதம்; குரூப் அட்மின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம்