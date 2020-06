தேசிய செய்திகள்

இந்தியா- சீனா ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு இடையேயான பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம் + "||" + Corps Commander-level meeting between Armies of India and China has started in Chushul to resolve the ongoing dispute over Chinese aggression along the Line of Actual Control in Eastern Ladakh area: Indian Army Sources

