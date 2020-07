தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 6 லட்சத்தை கடந்து உள்ளது. + "||" + Coronavirus latest news: India's coronavirus tally has crossed the six lakh-mark

