தேசிய செய்திகள்

உத்திரபிரதேசத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 982 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + In the last 24 hours, 982 new COVID19 positive cases have been reported in the state. Uttar Pradesh Principal Secretary (Health) Amit Mohan Prasad

உத்திரபிரதேசத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 982 பேருக்கு கொரோனா தொற்று