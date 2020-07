தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ படிப்புகளில், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு சோனியா கடிதம் + "||" + Sonia's letter to PM on reservation for medical students

மருத்துவ படிப்புகளில், அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு சோனியா கடிதம்