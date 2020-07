தேசிய செய்திகள்

கொட்டி தீர்த்த மழையால் மும்பை வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது மேலும் 2 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை + "||" + IMD warns old buildings in Mumbai at risk of collapse as heavy rainfall lashes city

கொட்டி தீர்த்த மழையால் மும்பை வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது மேலும் 2 நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை