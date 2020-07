தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் சர்மா ஒலி அரசை காப்பாற்ற நேபாள உள் அரசியல், விவகாரங்களில் மூக்கை நுழைக்கும் சீனா + "||" + China meddling in Nepal, trying to keep KP Oli-led government afloat: Sources

பிரதமர் சர்மா ஒலி அரசை காப்பாற்ற நேபாள உள் அரசியல், விவகாரங்களில் மூக்கை நுழைக்கும் சீனா