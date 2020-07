தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சுவாச பாதிப்பு சிகிச்சையளிக்க 'சொரியாசிஸ்' மருந்துக்கு இந்தியா மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் ஒப்புதல் + "||" + Psoriasis Injection Cleared For Limited Use To Treat COVID Patients: Drug Controller

