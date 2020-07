தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ளவர்களுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Hydroxy chloroquine should be avoided for those with severe corona - Department of Health

கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ளவர்களுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை