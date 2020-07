தேசிய செய்திகள்

நடிகர் அமிதாப் மற்றும் அபிஷேக் பச்சன் ஓரிரு நாட்களில் வீடு திரும்புவார்கள் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் + "||" + Actor Amitabh and Abhishek Bachchan will return home in a couple of days - Hospital management informed

நடிகர் அமிதாப் மற்றும் அபிஷேக் பச்சன் ஓரிரு நாட்களில் வீடு திரும்புவார்கள் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல்