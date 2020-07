தேசிய செய்திகள்

நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யும் சுப்ரீம்கோர்ட்டு மூத்த நீதிபதிகள் குழுவில் யு.யு.லலித்துக்கு இடம் + "||" + U. Lalith has a place on the panel of senior judges

நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யும் சுப்ரீம்கோர்ட்டு மூத்த நீதிபதிகள் குழுவில் யு.யு.லலித்துக்கு இடம்