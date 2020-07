தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்க விமானம் தாங்கி கப்பல் கடற்படை பயிற்சிக்காக இந்தியப் பெருங்கடலில் நுழைந்தது + "||" + In a strong signal to China, US aircraft carrier USS Nimitz enters Indian Ocean for exercises with Indian Navy

