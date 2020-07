தேசிய செய்திகள்

மத்திய அமைப்புகளை பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சிகளின் மாநில அரசுகளை கவிழ்க்க பா.ஜனதா அரசு சதிமம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + Centre plotting to pull down opposition governments using state agencies: Mamata Banerjee

மத்திய அமைப்புகளை பயன்படுத்தி எதிர்க்கட்சிகளின் மாநில அரசுகளை கவிழ்க்க பா.ஜனதா அரசு சதிமம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு