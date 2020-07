தேசிய செய்திகள்

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி இந்தியாவில் நவம்பர் மாதம் ரூ.1000 விலையில் கிடைக்கும்- இந்திய நிறுவனம் நம்பிக்கை

Oxford University will be in India by November and will ultimately cost Rs 1,000, said the Indian firm partnering the UK researchers.

