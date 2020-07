தேசிய செய்திகள்

கொரோனா கால ஊரடங்கில் இந்தியாவுக்கு 20 பில்லியன் டாலர் முதலீடு கிடைத்து உள்ளது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + India Got $20 Billion During Lockdown PM's Investment Pitch To US

கொரோனா கால ஊரடங்கில் இந்தியாவுக்கு 20 பில்லியன் டாலர் முதலீடு கிடைத்து உள்ளது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்