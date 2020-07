தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பதிப்பு 12 லட்சத்தை தாண்டியது.கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 45 ஆயிரம் பாதிப்பு + "||" + Biggest spike in Covid cases takes India’s tally past 12 lakh; 45,720 new infections, 1,129 deaths in 24 hours

