தேசிய செய்திகள்

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை உறுப்பினர்கள் நியமனத்தில் தாமதம் ஏன்? - உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + Why delay in appointment of members of the Department of Environment in the National Green Tribunal? - Supreme Court question

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை உறுப்பினர்கள் நியமனத்தில் தாமதம் ஏன்? - உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி