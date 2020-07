தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் மேலும் 9,615 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + One-day surge of 9,615 Covid-19 cases in Maharashtra; 278 more dead

