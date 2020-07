தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு மாநிலத்தில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டில் 2 பயங்கரவாதிகள் சூட்டுக் கொலை + "||" + 2 terrorists killed in ongoing encounter on outskirts of Srinagar

