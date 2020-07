தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகானுக்கு கொரோனா உறுதி! + "||" + Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan tests positive for Covid-19, urges contacts to get quarantined

மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகானுக்கு கொரோனா உறுதி!