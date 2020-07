தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து ஆறே நாட்களில் மீண்ட 100 வயது மூதாட்டி ! + "||" + COVID-19 Is Like Common Cold: 100-Year-Old Karnataka Woman After Recovery

கொரோனாவில் இருந்து ஆறே நாட்களில் மீண்ட 100 வயது மூதாட்டி !