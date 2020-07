தேசிய செய்திகள்

பிகாரில் வெள்ளத்தால் இதுவரை 10 லட்சம் பேர் பாதிப்பு + "||" + 10 lakh people affected by floods in Bihar so far

பிகாரில் வெள்ளத்தால் இதுவரை 10 லட்சம் பேர் பாதிப்பு