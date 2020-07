தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 36,145 பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தனர் + "||" + In a single day in India, 36,145 people recovered from corona infection

