தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 48 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 14 லட்சம் நோக்கி விரைகிறது + "||" + Infection of more than 48,000 in a single day: Corona infection in India is accelerating to 14 lakhs

ஒரே நாளில் 48 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 14 லட்சம் நோக்கி விரைகிறது