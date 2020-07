தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 36 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவில் இருந்து மீட்பு: இறப்புவீதம் 2.31 சதவீதமாக குறைந்தது + "||" + More than 36,000 people rescued from the corona in a single day: the death toll dropped to 2.31 percent

ஒரே நாளில் 36 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவில் இருந்து மீட்பு: இறப்புவீதம் 2.31 சதவீதமாக குறைந்தது