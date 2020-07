கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த பெண்: 13 மணி நேரமாக கிடந்ததால் வீடியோ பதிவு செய்து ஆட்சியருக்கு புகார் அளித்த நோயாளிகள்

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த பெண்: 13 மணி நேரமாக கிடந்ததால் வீடியோ பதிவு செய்து ஆட்சியருக்கு புகார் அளித்த நோயாளிகள் + "||" + Woman dies of corona Patients videotaped lying for 13 hours and complained to the collector

கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த பெண்: 13 மணி நேரமாக கிடந்ததால் வீடியோ பதிவு செய்து ஆட்சியருக்கு புகார் அளித்த நோயாளிகள்