தேசிய செய்திகள்

அதிக நோயாளிகள் உயிரிழந்த தனியார் ஆஸ்பத்திரியின் கொரோனா சிகிச்சை உரிமம் ரத்து + "||" + Corona treatment license revoked for private hospital where more patients died

அதிக நோயாளிகள் உயிரிழந்த தனியார் ஆஸ்பத்திரியின் கொரோனா சிகிச்சை உரிமம் ரத்து