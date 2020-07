தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை விரைவாக கண்டறிய இஸ்ரேலுடன் இணைந்து நவீன கருவியை உருவாக்கும் இந்தியா + "||" + India will work with Israel to develop a modern tool to quickly diagnose corona infection

கொரோனா தொற்றை விரைவாக கண்டறிய இஸ்ரேலுடன் இணைந்து நவீன கருவியை உருவாக்கும் இந்தியா