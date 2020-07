தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு விகிதம் 2.25 % ஆக உள்ளது : மத்திய அரசு + "||" + India’s Case Fatality Rate is currently 2.25%. The Recovery Rate is more than 64% as on today.

