தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் இன்று ஒரேநாளில் மேலும் 7,948 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + COVID-19 cases shoot past 1.1 lakh in Andhra with 7,948 new cases, 58 more die

ஆந்திராவில் இன்று ஒரேநாளில் மேலும் 7,948 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி