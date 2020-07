தேசிய செய்திகள்

புதிய தளர்வுகளை அறிவித்தது, மத்திய அரசு: பள்ளி, கல்லூரிகள், தியேட்டர்கள் திறக்க அனுமதி இல்லை + "||" + Announcing new relaxations, the federal government: Schools, colleges, theaters are not allowed to open

