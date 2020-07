தேசிய செய்திகள்

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கொரோனா பலி விகிதம் குறைந்தது + "||" + Corona death rate is lower than ever before

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கொரோனா பலி விகிதம் குறைந்தது