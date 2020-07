தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் இன்று ஒரே நாளில் 10,167 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + In Andhra Pradesh, 10,167 people were diagnosed with coronavirus today

ஆந்திராவில் இன்று ஒரே நாளில் 10,167 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி