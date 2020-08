தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு எந்தவொரு மாநிலத்தின் மீதும் எந்த மொழியையும் திணிக்காது - மத்திய கல்வி அமைச்சர் உறுதி + "||" + The Union Government will not impose any language on any state - the Union Education Minister has assured

