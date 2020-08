தேசிய செய்திகள்

‘மாநிலத்தின் மீது எந்த மொழியையும் மத்திய அரசு திணிக்காது’ மத்திய மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் தமிழில் ‘டுவிட்டர்’ பதிவு + "||" + The central government will not impose any language on the state Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank

‘மாநிலத்தின் மீது எந்த மொழியையும் மத்திய அரசு திணிக்காது’ மத்திய மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் தமிழில் ‘டுவிட்டர்’ பதிவு