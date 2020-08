தேசிய செய்திகள்

எஸ் -400, ரபேலின் நோக்கம் பாகிஸ்தான் விமானத்தை பாகிஸ்தான் விமானநிலையத்திற்குள் தாக்குவதே பி.எஸ்.தானோவா + "||" + Purpose of S-400 and Rafale is to hit Pakistani aircraft inside Pakistani air space, says former IAF Chief B S Dhanoa

