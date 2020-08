தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி ராமர் கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு மத்திய பிரதேச காங்கிரஸ் சார்பில் 11 வெள்ளி செங்கற்கள் + "||" + 11 silver bricks on behalf of Madhya Pradesh Congress for the foundation stone laying ceremony of Ayodhya Ram Temple

