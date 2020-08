தேசிய செய்திகள்

சீனா படைகளை முழுவதுமாக வாபஸ் பெறும் வரை இந்தியாவும் படைகளை திரும்பப் பெறாது திட்டவட்டம் + "||" + Until China withdraws its forces completely India will not withdraw its forces either Specifically

