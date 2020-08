தேசிய செய்திகள்

சென்னை - போர்ட் பிளேயரை இணைக்கும் கடல்வழி கண்ணாடி இழை திட்டத்தை மோடி 10 ந்தேதி திறந்து வைக்கிறார். + "||" + PM Narendra Modi to inaugurate 2300-km undersea cable project to boost connectivity to Andaman & Nicobar Islands on August 10

