தேசிய செய்திகள்

கேரள விமான விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்திக்க உறவினர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Kerala plane crash: No one can meet injured in hospitals due to COVID-19 situation, says health secretary

கேரள விமான விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்திக்க உறவினர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு