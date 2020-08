கேரள விமான விபத்து:மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை - அமைச்சர் கே.கே. சைலஜா

தேசிய செய்திகள்

கேரள விமான விபத்து:மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை - அமைச்சர் கே.கே. சைலஜா + "||" + At the scene of the plane crashTo all those involved in the rescue effort Corona Experiment Minister K.K. Cailaja

கேரள விமான விபத்து:மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை - அமைச்சர் கே.கே. சைலஜா