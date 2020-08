தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் மேலும் 2,905 பேருக்கு தொற்று உறுதி: ஒரே நாளில் 3,208 பேர் டிஸ்சார்ஜ் + "||" + Another 2,905 confirmed in West Bengal: 3,208 discharged in a single day

