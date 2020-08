தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட சுகாதார ஊழியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படும் காலத்தை பணிக்காலமாக கணக்கிட வேண்டும் - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தல் + "||" + Isolation of health workers affected by corona infection should be calculated as working hours - Central Government insists

