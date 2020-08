தேசிய செய்திகள்

விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனுக்கு ஒரு கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் நஷ்ட ஈடு - கேரள அரசு வழங்கியது + "||" + Govt hands over compensation of Rs 1.3 cr to Nambi Narayanan

